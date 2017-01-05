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18:08 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Следователи раскрыли убийство минчанки, которую муж убил «спонтанно»

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела об убийстве жительницы столицы, чье тело было обнаружено 30 сентября 2016 года в Вилейском водохранилище.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Преступление было совершено еще три года назад, однако труп жертвы, которая все это время находилась в розыске, сотрудники рыбоохраны нашли только минувшей осенью. Вскоре после того, как удалось установить, что погибшая — 38-летняя минчанка Людмила Тиханкова, по подозрению в убийстве задержали ее бывшего супруга 1971 года рождения.

— При производстве допросов и иных следственных действий задержанный под тяжестью предъявленных ему собранных следствием доказательств сознался в совершении преступления, — уточнила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

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Следователи пришли к заключению, что решение убить бывшую жену пришло к мужчине спонтанно. В начале мая 2013-го женщина пришла к нему в арендуемый в Минске гараж, где между бывшими супругами разгорелся конфликт на почве личной неприязни. Обвиняемый нанес жертве удар металлическим предметом по голове, после чего задушил ее веревкой.

Чтобы избежать наказания за содеянное, мужчина положил тело в сумку и на машине вывез в лес в Червенском районе. Спустя месяц он решил еще тщательнее замести следы преступления и перевез тело убитой на Вилейское водохранилище, где утопил.

Судмедэксперты заключили, что в мае 2013-го подозреваемый мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 139 (убийство) УК РБ.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

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