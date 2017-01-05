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17:23 (мск), источник: Tengrinews

В Актау пациент выбросился с четвертого этажа противотуберкулезного диспансера

Пострадавшего доставили в областную больницу, где он скончался от полученных травм.

Источник: Tengrinews

В Актау пациент выбросился с четвертого этажа противотуберкулезного диспансера, сообщает «Лада».

Как рассказали медики, инцидент произошел 5 января. Мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа из-за нервного срыва.

«Больной лечился у нас с 13 декабря. Сегодня после замены капельницы медсестра помогала ему поменять положение в кровати. Видимо, у него случился нервный срыв, он соскочил с кровати, выбежал на балкон и спрыгнул вниз. Его сразу отвезли в областную больницу», — рассказала заместитель главного врача Мангистауского областного противотуберкулезного диспансера Кундыз Киркимова.

Пострадавшего доставили в областную больницу, где позже он скончался от полученных травм.

«40-летний мужчина поступил к нам в состоянии агонии. Диагностирована тяжелая сочетанная травма и множественные переломы костей. В грудной клетке произошел разрыв легких. Несмотря на действия врачей, мужчина скончался в реанимационном отделении ровно в 14.00», — рассказал заведующий отделением экстренной помощи Мангистауской областной больницы Надиркожа Мусаев.

Сообщается, что в сентябре 2014 года пациент психоневрологического диспансера Мангистау выпрыгнул из окна второго этажа. Мужчина остался жив.

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