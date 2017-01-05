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17:56 (мск), источник: Sputnik.by

Витебский автобус попал в ДТП в Смоленской области

По информации белорусских туристов, перевозчик гражданам не предоставил другой транспорт, чтобы они смогли добраться до Москвы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Витебский туристический автобус попал в аварию в Смоленской области, никто из пассажиров не пострадал, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.

Сообщается, что ДТП произошло на федеральной автомобильной дороге М-1 под Вязьмой — водитель врезался в дорожное ограждение, транспортное средство следовало в Москву.

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«Сегодня ночью на трассе М-1 за Вязьмой в ДТП попал витебский туристический автобус. Пассажиров привезли в Вязьму на вокзал и бросили», — написал в социальной сети «ВКонтакте» очевидец аварии.

По информации белорусских туристов, перевозчик — туристическое агентство «Витпол» — гражданам не предоставил другой транспорт, чтобы они смогли добраться до Москвы.

Как удалось выяснить Sputnik, в настоящее время пассажиры автобуса находятся в Москве — в столицу России им пришлось добираться своим ходом, несколько человек вернулись обратно в Витебск.

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