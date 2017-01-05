Витебский автобус попал в ДТП в Смоленской области
По информации белорусских туристов, перевозчик гражданам не предоставил другой транспорт, чтобы они смогли добраться до Москвы.
По информации белорусских туристов, перевозчик гражданам не предоставил другой транспорт, чтобы они смогли добраться до Москвы.
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Витебский туристический автобус попал в аварию в Смоленской области, никто из пассажиров не пострадал, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.
Сообщается, что ДТП произошло на федеральной автомобильной дороге М-1 под Вязьмой — водитель врезался в дорожное ограждение, транспортное средство следовало в Москву.
«Сегодня ночью на трассе М-1 за Вязьмой в ДТП попал витебский туристический автобус. Пассажиров привезли в Вязьму на вокзал и бросили», — написал в социальной сети «ВКонтакте» очевидец аварии.
По информации белорусских туристов, перевозчик — туристическое агентство «Витпол» — гражданам не предоставил другой транспорт, чтобы они смогли добраться до Москвы.
Как удалось выяснить Sputnik, в настоящее время пассажиры автобуса находятся в Москве — в столицу России им пришлось добираться своим ходом, несколько человек вернулись обратно в Витебск.