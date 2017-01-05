Закарпатье, разгул стихии: машины достают из снежных заносов — спецкор
Специальный корреспондент «Голоса Столицы» Екатерина Ирха сообщила, что в одном из сел под Ужгородом сошла лавина, а синоптики прогнозируют аномальное похолодание.
Специальный корреспондент «Голоса Столицы» Екатерина Ирха сообщила, что в одном из сел под Ужгородом сошла лавина, а синоптики прогнозируют аномальное похолодание.
РИА Новости Украина — Радиостанция «Голос Столицы».
На Закарпатье обострилась ситуация с погодой. Обильно идет снег, местами метели, на дорогах — гололедица и заносы.
В связи с такими погодными условиями обладминистрация ограничила движение большегрузного и пассажирского транспорта через перевалы и по международным и государственным трассам.
Подробнее о ситуации в регионе в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила специальный корреспондент в Ужгороде Екатерина Ирха.
(публикуется на языке оригинала).
Яка ситуація в Ужгороді?
— Зараз, власне, знаходжуся в сніговому заметі. Але в області, на дорозі місцевого значення. З 9 години ранку відновив рух вантажний транспорт через перевали на межі Закарпатської області, тому що дорожники, в принципі, справилися з тими сніговими заметами, що були.
На ранок було 87 відбуксованих машин. Тобто, в принципі, ситуація нормалізувалася, хоча маємо ще зранку одну снігову лавину, яка у селищі Ділове Рахівського району спричинила певні проблеми на дорозі. Був реверсний рух, поліція контролювала, але дорожники вже прибрали сніг з проїжджої частини. Тобто якихось таких колапсів снігових наразі в області не спостерігається.
Синоптики прогнозують, що буде значне похолодання з наступної доби, що сніжитиме ще на Закарпатті.
Які рекомендації дають людям рятувальники, аби убезпечити себе на дорозі, в горах? Чи організовують пункти обігріву?
— Пункти обігріву в області діють. Їх 28 стаціонарних і два мобільних. Організовані вони спільно з підрозділами ДСНС та органами місцевого самоврядування. Близько півтори тисячі закарпатців зверталися по допомогу туди.
Але скажу, що ми не маємо значного зниження температур, тобто зараз, наприклад, близько мінус 2−3 градусів. Прогнозують аномальний холод для Закарпаття. Зокрема, для обласного центру, для Ужгороду, до мінус 17 — це досить холодно. Такого холодного Різдва тут не пригадують, якщо справдяться ці прогнози. Фотолента. Первый снегопад в Киеве в новом годуleft.
А рекомендації — утриматися все ж таки від поїздок, тому що транспорту на дорогах багато, туристичний край, досить багато приїжджих на Закарпатті. Не кожна машина готова до гірських доріг, а їх тут переважна більшість.
Безумовно, зберігати тепло, тепло вдягатися, тому що якщо людина не розраховує на те, що вона застрягне на дорозі, наприклад, на декілька годин, і зустріне там і сніг, і холод, то буде дуже важко дістатися і швидкій сюди, і оперативну допомогу надати.
Але оперативно працюють всі комунальники всіх населених пунктів області спільно з
Туристів багато?
— Туристів багато. Ще на початку грудня говорили про те, що Закарпаття б'є рекорди власні з відвідуваності, що в десятки разів перевищені попередні річні показники відвідування туристами Закарпатської області. І не лише з усієї України, але
Напомним, что