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17:26 (мск), источник: РИА Новости

Второй террорист, устроивший взрыв в Измире, ликвидирован

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Второй террорист, устроивший взрыв в турецком Измире, ликвидирован полицией, сообщает телеканал CNN Turk.

Ранее сообщалось о взрыве в городе Измир рядом со зданием суда, рядом с которым горел автомобиль. В результате инцидента 10 человек получили ранения.

По данным телеканала, после взрыва у здания суда двое нападавших вступили в вооруженное столкновение с полицейскими, они были застрелены. Местные власти подтвердили, что взорвался заминированный автомобиль.

​Как передает агентство Рейтер, полиция разыскивает третьего человека, предположительно, устроившего взрыв.

Комментарии
1
А Б
Не нужно быть ясновидящим чтобы предположить, что подобные теракты в Турции будут продолжаться и дальше. Это месть ИГИЛ Турции за предательство его интересов.
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В турецком Измире у здания суда прогремел взрыв
© Ньюстюб
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