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17:55 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: жертвами взрыва в Измире стали два человека

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в турецком городе Измир на западе страны, передает агентство Anadolu.

Источник: AP 2016

Ранее сообщалось о взрыве и перестрелке в городе Измир у здания суда, рядом с которым горел автомобиль.

По данным агентства, жертвами взрыва стали полицейский и сотрудник суда. Высший совет по радио и телевидению Турции наложил временный запрет на освещение событий, передает агентство.

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В турецком Измире у здания суда прогремел взрыв
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