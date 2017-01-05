СМИ: жертвами взрыва в Измире стали два человека

Ранее сообщалось о взрыве и перестрелке в городе Измир у здания суда, рядом с которым горел автомобиль.

По данным агентства, жертвами взрыва стали полицейский и сотрудник суда. Высший совет по радио и телевидению Турции наложил временный запрет на освещение событий, передает агентство.