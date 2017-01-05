На юго-востоке Москвы не выявлено превышение сероводорода в воздухе

Ранее сообщалось, что повышенная концентрация сероводорода была зафиксирована вечером в среду на юго-востоке Москвы; в частности, по данным Мосэкомониторинга, уровень загрязнения воздуха в районе Марьино в 28 раз превысил допустимую норму.

«Был проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими исследованиями на содержание основных загрязнителей атмосферного воздуха. По результатам лабораторных исследований… в ЮВАО и ЮЗАО, содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышает допустимых величин», — говорится в сообщении.