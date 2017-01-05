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18:53 (мск), источник: РИА Новости

На юго-востоке Москвы не выявлено превышение сероводорода в воздухе

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Превышения сероводорода в воздухе в столичном районе Марьино по результатам лабораторных исследований не выявлено, сообщается в четверг на сайте столичного Роспотребнадзора.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что повышенная концентрация сероводорода была зафиксирована вечером в среду на юго-востоке Москвы; в частности, по данным Мосэкомониторинга, уровень загрязнения воздуха в районе Марьино в 28 раз превысил допустимую норму.

«Был проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими исследованиями на содержание основных загрязнителей атмосферного воздуха. По результатам лабораторных исследований… в ЮВАО и ЮЗАО, содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышает допустимых величин», — говорится в сообщении.

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