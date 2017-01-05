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19:24 (мск), источник: РИА Новости

США ввели санкции против сына Усамы бен Ладена

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. США ввели санкции против сына Усамы бен Ладена Хамзы бен Ладена и главаря «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (АКАП) Ибрагима аль-Банна, сообщил госдепартамент США в четверг.

По сообщению ведомства, Хамза бен Ладен внесен в санкционный список за деятельность, которая «представляет серьезный риск национальной безопасности и гражданам США». По информации госдепартамента, он официально состоит в рядах «Аль-Каиды» с августа 2015 года и выступает с призывами к атакам против столиц западных стран, в том числе к «мести против США и американцев».

В санкционный список также включен один из ключевых лидеров организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» Ибрагим аль-Банна. По данным США, он «многократно принимал участие в подготовке (бойцов) и сборе информации» для группировки, за содействие в его поимке США ранее обещали вознаграждение в размере 5 миллионов долларов.

Решением министерства финансов США все имущество указанных лиц на территории США и их финансовые активы заморожены, гражданам США запрещено вести дела с ними.

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