США ввели санкции против сына Усамы бен Ладена
ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. США ввели санкции против сына Усамы бен Ладена Хамзы бен Ладена и главаря «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (АКАП) Ибрагима
ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. США ввели санкции против сына Усамы бен Ладена Хамзы бен Ладена и главаря «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (АКАП) Ибрагима
По сообщению ведомства, Хамза бен Ладен внесен в санкционный список за деятельность, которая «представляет серьезный риск национальной безопасности и гражданам США». По информации госдепартамента, он официально состоит в рядах «Аль-Каиды» с августа 2015 года и выступает с призывами к атакам против столиц западных стран, в том числе к «мести против США и американцев».
В санкционный список также включен один из ключевых лидеров организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» Ибрагим
Решением министерства финансов США все имущество указанных лиц на территории США и их финансовые активы заморожены, гражданам США запрещено вести дела с ними.