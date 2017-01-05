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20:11 (мск), источник: РИА Новости

Работа аэропорта Калининграда вошла в график после простоя из-за ЧП

КАЛИНИНГРАД, 5 дек — РИА Новости. Работа калининградского аэропорта «Храброво» нормализовалась и вошла в график после суток простоя из-за инцидента с самолетом авиакомпании «Аэрофлот», сообщила РИА Новости помощник гендиректора аэропорта Наталья Грицун.

Источник: РИА Новости

В ночь на 4 января в калининградском аэропорту «Храброво» в 23.55 мск самолет «Аэрофлота» Airbus A-320, выполнявший рейс Москва — Калининград, выкатился при посадке на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей эвакуировали с помощью надувных аварийных трапов, некоторым пришлось обратиться за помощью к медикам. Airbus попал в яму, необходимой спецтехники, чтобы вытащить борт с грунта у аэропорта не нашлось.

Самолет пытались сдвинуть со взлетно-посадочной полосы весь день в среду, но ни одна из попыток не была успешной, удалось эвакуировать воздушное судно только в ночь на четверг с помощью тягачей Балтийского флота. Специальная военная инженерная техника Балтфлота — четыре тяжелых тягача на базе автомобиля «Урал» с повышенной грузоподъемностью и одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина на гусеничном ходу — была направлена на место происшествия по просьбе врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Работа в графике

Из-за ЧП аэропорт не работал сутки. Из Калининграда не смогли улететь более 1,5 тысячи человек, столько же — добраться до самого западного российского региона. Первый рейс после простоя калининградский аэропорт принял в 7.22 (8.22 мск). В 9.55 (10.55 мск) вылетел первый борт из Калининграда в Москву с задержкой больше часа. Большинство самолетов прилетали и отправлялись с серьезным опозданием, некоторым приходилось кружить в воздухе в ожидании посадки. Аэропорту Калининграда пришлось справляться с нагрузкой в два раза больше, чем в обычные дни.

«Можно сказать, что работа нормализовалась. Конечно, до обеда было очень сложно, огромное количество людей нужно было отправить и встретить. Но сейчас по задержанным рейсам мы уже наверстали, единственное, что пассажиры “Уральских авиалиний” ждут свои самолеты, поскольку воздушные суда задерживаются на прилет», — сказала представитель аэропорта.

Подозрительный предмет

И так непростая ситуация в калининградском аэропорту осложнилось еще и новостью о подозрительном предмете, оставленном неизвестными в здании аэровокзала. Как рассказала представитель аэропорта, обнаруженный подозрительный предмет передали полиции, эвакуировать пассажиров не пришлось. Однако, по свидетельству очевидцев, в течение получаса в аэропорт никого не пускали, людям пришлось ждать на улице.

«Из-за того, что аэропорт сутки не работал из-за инцидента с самолетом, людей очень много. Нашли предмет, который показался подозрительным, передали его полиции, эвакуацию людей не проводили, все в порядке», — сказала представитель аэропорта.

Разбор полетов

Сразу после выходных глава региона намерен провести совещание по готовности аэропорта к экстренным ситуациям, как с точки зрения специалистов, так и техники. Инцидент в «Храброво» выявил целый ряд проблем, касающихся готовности аэропорта к подобным ЧП.

«В ходе совещания обсудим вопросы энергетики, противопожарной безопасности и общую организацию работы. По итогам дня, проведенного в “Храброво”, можно заключить, что ситуация выявила системные проблемы, касающиеся готовности наших воздушных ворот. Сюда добавились старые проблемы с функционированием аэровокзала в условиях затянувшейся стройки», — сказал Алиханов.

Судьба самолета

В аэропорту сообщили, что авиакомпании «Аэрофлот», которой принадлежит самолет, совершивший аварийную посадку в Калининграде, предстоит решать, как поступить с воздушным судном. Но только после того, как завершится следствие.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Собственную проверку начала Калининградская транспортная прокуратура по поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По словам Алиханова, «Аэрофлот» отправил спецоборудование для ремонта самолета Airbus A-320, которое прибудет в регион из Польши. Он отметил, что транспортировка самолета сейчас невозможна, поэтому, вероятно, ремонтировать воздушное предстоит в Калининградской области.

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