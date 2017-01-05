Работа аэропорта Калининграда вошла в график после простоя из-за ЧП
КАЛИНИНГРАД, 5 дек — РИА Новости. Работа калининградского аэропорта «Храброво» нормализовалась и вошла в график после суток простоя
КАЛИНИНГРАД, 5 дек — РИА Новости. Работа калининградского аэропорта «Храброво» нормализовалась и вошла в график после суток простоя
В ночь на 4 января в калининградском аэропорту «Храброво» в 23.55 мск самолет «Аэрофлота» Airbus A-320, выполнявший рейс Москва — Калининград, выкатился при посадке на пять метров за пределы
Самолет пытались сдвинуть со
Работа в графике
«Можно сказать, что работа нормализовалась. Конечно, до обеда было очень сложно, огромное количество людей нужно было отправить и встретить. Но сейчас по задержанным рейсам мы уже наверстали, единственное, что пассажиры “Уральских авиалиний” ждут свои самолеты, поскольку воздушные суда задерживаются на прилет», — сказала представитель аэропорта.
Подозрительный предмет
И так непростая ситуация в калининградском аэропорту осложнилось еще и новостью о подозрительном предмете, оставленном неизвестными в здании аэровокзала. Как рассказала представитель аэропорта, обнаруженный подозрительный предмет передали полиции, эвакуировать пассажиров не пришлось. Однако, по свидетельству очевидцев, в течение получаса в аэропорт никого не пускали, людям пришлось ждать на улице.
«Из-за того, что аэропорт сутки не работал
Разбор полетов
Сразу после выходных глава региона намерен провести совещание по готовности аэропорта к экстренным ситуациям, как с точки зрения специалистов, так и техники. Инцидент в «Храброво» выявил целый ряд проблем, касающихся готовности аэропорта к подобным ЧП.
«В ходе совещания обсудим вопросы энергетики, противопожарной безопасности и общую организацию работы. По итогам дня, проведенного в “Храброво”, можно заключить, что ситуация выявила системные проблемы, касающиеся готовности наших воздушных ворот. Сюда добавились старые проблемы с функционированием аэровокзала в условиях затянувшейся стройки», — сказал Алиханов.
Судьба самолета
В аэропорту сообщили, что авиакомпании «Аэрофлот», которой принадлежит самолет, совершивший аварийную посадку в Калининграде, предстоит решать, как поступить с воздушным судном. Но только после того, как завершится следствие.
По словам Алиханова, «Аэрофлот» отправил спецоборудование для ремонта самолета Airbus A-320, которое прибудет в регион из Польши. Он отметил, что транспортировка самолета сейчас невозможна, поэтому, вероятно, ремонтировать воздушное предстоит в Калининградской области.