В Москве в результате пожара на складе пострадал один человек
Москва. 5 января. INTERFAX.RU — Один человек пострадал при пожаре в складском помещении на востоке Москвы, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
Москва. 5 января. INTERFAX.RU — Один человек пострадал при пожаре в складском помещении на востоке Москвы, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
«Возгорание произошло в здании на Ткацкой улице. В результате один человек пострадал, в настоящий момент он госпитализирован», — сказал собеседник агентства.
При пожаре в здании обрушилась крыша по всей площади.
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Площадь возгорания составляет 150 квартирных метров.