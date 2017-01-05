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22:08 (мск), источник: БЕЛТА

Двадцатикилометровая очередь грузовиков из-за непогоды образовалась на границе Литвы с Польшей

На въезде в Польшу в районе города Калвария (Литва) из-за неблагоприятных погодных условий скопилось большое количество большегрузных транспортных средств.

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцатикилометровая очередь грузовых автомобилей образовалась на границе Литвы с Польшей, передают информагентства.

На въезде в Польшу в районе города Калвария (Литва) из-за неблагоприятных погодных условий скопилось большое количество большегрузных транспортных средств. Вереница машин растянулась почти на 20 км.

Резкое похолодание (температура воздуха упала до минус 10 градусов и ниже) вызвало заледенение дорог. По этой причине транспорт вынужден значительно сбавлять скорость движения. Пограничного и таможенного контроля между Литвой и Польшей, входящими в безвизовое шенгенское пространство нет, однако в пограничных районах в силу особенностей инфраструктуры на участках с небольшой пропускной способностью образовались пробки.

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