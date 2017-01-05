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20:54 (мск), источник: РИА Новости

Ураган «Аксель» вызвал сильное наводнение на немецком побережье Балтики

БЕРЛИН, 5 янв — РИА Новости. Ураган «Аксель» вызвал частичное обрушение набережных и сильнейшее с 2006 года наводнение на немецком побережье Балтийского моря, передает агентство dpa.

Источник: AP 2016

По данным полиции, пострадавших в результате разгула стихии нет. В городах Любек и Фленсбург под водой оказались десятки автомобилей, затоплены подвалы жилых домов. Центр Любека был перекрыт для пешеходов. В Киле из-за наводнения прекращено движение по ряду улиц.

Сообщается, что на двух островах — Рюгене и Узедоме — ураган нанес значительный ущерб, части прибрежной косы ушли под воду, также пострадал старейший морской мост Албек (Ahlbeck). Знаменитые меловые горы на Рюгене остались неповрежденными, сообщил dpa представитель национального парка.

Местные власти не завершили подсчет ущерба, цифры будут объявлены только после того, как вода полностью уйдет, пишет dpa.

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