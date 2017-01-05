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21:49 (мск), источник: Ictv.ua

В Харькове на мосту столкнулись 7 машин

В Харькове на мосту в районе улиц Шевченко и Героев Труда столкнулось семь автомобилей. В результате аварии пострадало четыре человека.

Об этом сообщает местное издание 057.ua.

ДТП произошло около 18 часов. По информации, столкнулось семь автомобилей — Opel, Toyota RAV4, Honda, Dacia Logan, Volkswagen Transporter, Chevrolet, Volkswagen Caddy.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

Напомним, сегодня в турецком городе Измир прогремел взрыв. В результате происшествие пострадали 11 человек.

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