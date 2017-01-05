В Харькове на мосту столкнулись 7 машин
В Харькове на мосту в районе улиц Шевченко и Героев Труда столкнулось семь автомобилей. В результате аварии пострадало четыре человека.
В Харькове на мосту в районе улиц Шевченко и Героев Труда столкнулось семь автомобилей. В результате аварии пострадало четыре человека.
Об этом сообщает местное издание 057.ua.
ДТП произошло около 18 часов. По информации, столкнулось семь автомобилей — Opel, Toyota RAV4, Honda, Dacia Logan, Volkswagen Transporter, Chevrolet, Volkswagen Caddy.
На месте аварии работает
Напомним, сегодня в турецком городе Измир прогремел взрыв. В результате происшествие пострадали 11 человек.