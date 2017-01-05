Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
10 обидных заблуждений о психологах
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают»
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Первая «первая леди». За что советский народ не любил Горбачеву5 января 1932 года родилась Раиса Горбачева, супруга последнего лидера СССР.
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
Матчи России за бронзу МЧМ: ноль поражений и новинка для Брагина
НХЛ оштрафовала россиянина на 2000 долларов за симуляцию
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
10«Мин нет»
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
21:28 (мск), источник: ТАСС

Пожар в мебельном магазине на востоке Москвы потушен

Общая площадь возгорания и материальный ущерб устанавливаются.

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в мебельном магазине на востоке Москвы в районе Соколиная гора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Читайте также
В Москве в результате пожара на складе пострадал один человек
Пожар произошел на Ткацкой улице в двухэтажном металлическом ангаре, в котором располагается мебельный магазин. Площадь пожара составила 200 кв. м. В здании произошло частичное обрушение кровли.

«Сотрудники подразделений пожарно-спасательных сил ликвидировали пожар. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются», — сказали в пресс-службе.

По данным службы скорой помощи, на пожаре пострадал один из работников магазина, которому оказана медицинская помощь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Разведка США заявила о причастности высшего руководства РФ к хакерским атакам
Американская разведка назвала Россию «крупной угрозой»
Сирийская оппозиция требует созыва СБ ООН
Доллар на бирже упал ниже 60 рублей
Губернатор Измира возложил ответственность за взрыв на РПК
В ГД прокомментировали инициативу о защите национальной гордости
На Украине рассказали, как собираются выводить экономику из тени
Трамп пригрозил Toyota налогами за отказ построить завод в США
Спорт
Матчи России за бронзу МЧМ: ноль поражений и новинка для Брагина Сборная России проиграла США на МЧМ и разыграет бронзу со Швецией. Это седьмая попытка россиян, предыдущие шесть были удачными
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Первый в мире ноутбук c изогнутым экраном оценили в полмиллиона Главная новинка Acer — игровой ноутбук Predator 21X с изогнутым экраном и двумя видеокартами
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь