Пожар в мебельном магазине на востоке Москвы потушен
Общая площадь возгорания и материальный ущерб устанавливаются.
Общая площадь возгорания и материальный ущерб устанавливаются.
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в мебельном магазине на востоке Москвы в районе Соколиная гора. Об этом ТАСС сообщили в
Пожар произошел на Ткацкой улице в двухэтажном металлическом ангаре, в котором располагается мебельный магазин. Площадь пожара составила 200 кв. м. В здании произошло частичное обрушение кровли.
«Сотрудники подразделений
По данным службы скорой помощи, на пожаре пострадал один из работников магазина, которому оказана медицинская помощь.