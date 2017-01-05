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21:57 (мск), источник: Обозреватель

«Отец» главной банковской программы Украины трагически погиб вместе с женой

В соцсети назвали причину смерти супругов.

Стало известно о внезапной гибели директора компании «Lime Systems», которая занималась программным обеспечением украинской банковской сферы, Олега Нестерова и его жены Лилии.

Об этом на странице погибшего в Facebook написали его друзья и знакомые.

По их словам, Нестеров с женой задохнулись во время утечки газа.

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«Нет тех слов, которыми можно передать всю печаль и горечь потери… Преждевременно ушел из жизни Олег Юрьевич. Он навсегда останется в наших сердцах, светлая память об этом прекрасном человеке не угаснет…» — написала Светлана Гергилевич.

«Нет слов. Просто нет слов. Позитивный, интересный и хороший человек. Еще недавно общались на конференции. Еще недавно пили кофе. Очень жалко», — отметил Егор Перелыгин.

Как известно, Олег Нестеров являлся разработчиком одной из главных банковских программ «Scrooge».

Как сообщал «Обозреватель», под Сумами в ДТП погиб крупный чиновник.

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