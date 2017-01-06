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10:05 (мск), источник: НИА Самара

В Сызрани пьяный водитель на чужой «девятке» повредил три автомобиля и врезался в табачный киоск

На улице Жуковского водитель «девятки» задел три припаркованных автомобиля и врезался в табачный киоск, сообщает КТВ-Луч.

— В 12:00 водитель «Лады» выехал со двора дома в районе автобусной остановки «Улица Жуковского» и сразу столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111, который от удара отбросило на другой автомобиль ВАЗ-2110, — рассказали очевидцы корреспонденту телекомпании КТВ-Луч.

Продолжив путь в сторону магазина «Победа» он задел третий автомобиль ВАЗ-2112 и затем врезался в табачный киоск. Продавец в киоске от удара упала, получила ушибы и находится в шоковом состоянии.

На место происшествия прибыла «Скорая помощь», наряд ДПС и сотрудники МЧС. Пьяный водитель был задержан полицией. По предварительным данным, он сел за руль чужого автомобиля без спроса хозяина, который уже прибыл на место ДТП и даёт пояснения, сообщает осведомлённый источник.

Кроме того, очевидцы обратили внимание, что на заднем стекле автомобиля, столкнувшего киоск, размещена наклейка «Ты извини, если чё».

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