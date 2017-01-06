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09:59 (мск), источник: НИА Самара

В Ставропольском районе столкнулись две ВАЗовских легковушки, пострадали три женщины и двое детей

Несовершеннолетним оказана амбулаторная помощь.

5 января в 17:15 на 947 км автодороги «М5 Урал» водитель автомобиля «ВАЗ 2114» 1958 года рождения, двигаясь по дороге, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Калиной» под управлением водителя 1979 года рождения.

В результате ДТП пассажирки «ВАЗ 2114» женщины 1990, 1964, 1984 годов рождения с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение. Телесные повреждения получили мальчик 2006 и девочка 2015 годов рождения, которые находились в «Ладе-Калина». Им была оказана амбулаторная помощь.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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