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10:22 (мск), источник: Вести Приморье

Дед Мороз обворовал жительницу Владивостока

Поиски предприимчивого злоумышленника продолжаются.

Подозреваемого в квартирной краже преступника разыскивают полицейские во Владивостоке. Мужчина в костюме Деда Мороза обворовал жительницу одного из домов по улице Успенского и скрылся с места происшествия.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, курьезный криминальный случай произошел в новогодние праздники в ночное время в квартире одного из домов по улице Успенского, куда с поздравлением нагрянул Дед Мороз. Ничего не подозревающая хозяйка квартиры впустила новогоднего гостя в жилище, где незнакомец предложил выпить в честь праздника шампанского.

По всей видимости, мужчина в костюме Деда Мороза что-то подмешал в спиртное, так как после выпитого бокала женщина почувствовала слабость и заснула. В это время преступник обыскал квартиру, откуда украл смартфон, ноутбук, а также деньги. Общий ущерб от действий криминального Деда Мороза превысил 50 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого в краже. Поиски предприимчивого злоумышленника продолжаются. Полицейские не исключают, что таким образом мужчина мог совершить не одну подобную кражу на территории Владивостока.

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