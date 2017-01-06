Дед Мороз обворовал жительницу Владивостока
Поиски предприимчивого злоумышленника продолжаются.
Поиски предприимчивого злоумышленника продолжаются.
Подозреваемого в квартирной краже преступника разыскивают полицейские во Владивостоке. Мужчина в костюме Деда Мороза обворовал жительницу одного из домов по улице Успенского и скрылся с места происшествия.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, курьезный криминальный случай произошел в новогодние праздники в ночное время в квартире одного из домов по улице Успенского, куда с поздравлением нагрянул Дед Мороз. Ничего не подозревающая хозяйка квартиры впустила новогоднего гостя в жилище, где незнакомец предложил выпить в честь праздника шампанского.
По всей видимости, мужчина в костюме Деда Мороза
В ходе оперативных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого в краже. Поиски предприимчивого злоумышленника продолжаются. Полицейские не исключают, что таким образом мужчина мог совершить не одну подобную кражу на территории Владивостока.