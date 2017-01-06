Комсомольчанку обокрали, пока она танцевала

В комсомольском кафе злоумышленник украл у 55-летней местной жительницы сумку с деньгами и банковскими картами, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

По словам фигуранта, в тот вечер он выпивал в компании знакомых. Позже мужчина заметил, что на одном из столиков лежит сумка. Ее владелица в это время была на танцполе. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, фигурант совершил кражу. Вместе с банковскими картами в сумке хранились записки с паролями. Это позволило злоумышленнику быстро и легко получить нужную сумму. Общий ущерб составил около 131 тысячи рублей.

Ранее 22-летний комсомольчанин уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.