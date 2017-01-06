Погорельцы дома в Чугуевке, где погиб пожарный, остались без крова
Люди нуждаются в помощи.
Люди нуждаются в помощи.
Вечером 3 января в Чугуевке произошел страшный пожар, в результате которого погиб один человек, сообщает РИА VladNews.
Трагедия произошла вечером, на место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. В ходе тушения один из пожарных погиб. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Дом выгорел полностью, оставив без крыши над головой пенсионеров, а также без вещей и средств существования.
Администрация пообещала погорельцам предоставить временное жилье. Однако дом сгоревший дом пострадавшие планируют восстановить, но для этого необходимы средства, но сумма немаленькая, поэтому пострадавшие от пожара просят у неравнодушных людей помощи, организовав посильный сбор средств.
Телефоны для получения всей необходимой информации:
+7914−659−72−55 Воронина Лариса, дочь пострадавшей;.
+7914−674−40−57 Горова Эмма Ивановна.