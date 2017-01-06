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06:09 (мск), источник: VLADNEWS

Погорельцы дома в Чугуевке, где погиб пожарный, остались без крова

Люди нуждаются в помощи.

Вечером 3 января в Чугуевке произошел страшный пожар, в результате которого погиб один человек, сообщает РИА VladNews.

Трагедия произошла вечером, на место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. В ходе тушения один из пожарных погиб. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Дом выгорел полностью, оставив без крыши над головой пенсионеров, а также без вещей и средств существования.

Администрация пообещала погорельцам предоставить временное жилье. Однако дом сгоревший дом пострадавшие планируют восстановить, но для этого необходимы средства, но сумма немаленькая, поэтому пострадавшие от пожара просят у неравнодушных людей помощи, организовав посильный сбор средств.

Телефоны для получения всей необходимой информации:

+7914−659−72−55 Воронина Лариса, дочь пострадавшей;.

+7914−674−40−57 Горова Эмма Ивановна.

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