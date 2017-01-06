СМИ: число жертв взрыва на шахте в Китае возросло до 12 человек

ПЕКИН, 6 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Число погибших в результате взрыва, произошедшего в четверг на угольной шахте в центральной китайской провинции Хэнань, увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил информационный портал Sina.

Ранее ТАСС сообщал о пяти погибших. В момент происшествия в тоннеле находилось более 50 человек. Семеро из них оказались под завалом, к настоящему моменту установлено, что все они погибли.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, медики и спасатели.