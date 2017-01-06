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05:55 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владивостокские спасатели ищут пропавшего в районе ж/д станции «Чайка» рыбака

Мужчина ушел по направлению к острову Скребцова еще 29 декабря и до сих пор не вернулся.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 января, PrimaMedia.

Спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России присоединились к полиции в поисках рыбака, который пропал на акватории Амурского залива в районе ж/д станции «Чайка» во Владивостоке. Мужчина ушел на рыбалку еще 29 декабря и до сих пор не вернулся, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

4 января в ГУ МЧС России по Приморскому краю поступила информация о том, что 29 декабря ушел на рыбалку в районе острова Скребцова и до настоящего времени не вернулся мужчина 1946 года рождения. Районная полиция отдела № 3 пыталась найти рыбака на берегу в районе ж/д станции, но им это не удалось.

5 января для оказания помощи в поиске на акватории Амурского залива от ж/д станции «Чайка» до Коврижки были направлены спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России.

С 10.00 до 18.30 (хбр.) была обследована береговая черта протяженностью 4 км в районе станции Чайка и акватория Амурского залива от станции Чайка до острова Скребцова на площади 5 кв. км. Опрошены рыбаки в районе поиска. Поиск результата не дал, будет продолжен 6 января.

Силы и средства: 7 человек и 3 единицы техники в том числе 1 плавательное средство, в том числе от МЧС России по Приморскому краю 4 человека и 2 единицы техники в том числе 1 плавательное средство.

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