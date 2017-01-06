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08:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В ДТП под Чугуевом погибли 6 человек, в том числе двое малолетних детей

По неустановленным пока причинам водитель автомобиля Volvo не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы в кювет и врезалась в деревья. На месте аварии погибли шесть человек.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В результате ДТП на на 22 км трассы Чугуев — Меловое (Харьковская область) с проезжей части погибли шесть человек, двое из которых — пятилетние дети.

Как сообщает телеканал АТН со ссылкой на областное управление полиции, автомобиль Volvo двигался со стороны Купянска в направлении Чугуева. По неустановленным пока причинам водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы в кювет и врезалась в деревья.

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На месте аварии погибли шесть человек — двое мужчин, две женщины и двое детей. Один мужчина госпитализирован. Данные о погибших и состояние пострадавшего устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа.

ДТП в Харьковской области, в результате которого погибли 6 человек.

Как отметил оказавшийся на месте происшествия журналист Слава Мавричев, «на трассе сильный, густой туман — видимость 10−15 метров».

Ранее сообщалось, о масштабном ДТП в Харькове с участием семи автомобилей.

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