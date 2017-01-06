В ДТП под Чугуевом погибли 6 человек, в том числе двое малолетних детей

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В результате ДТП на на 22 км трассы Чугуев — Меловое (Харьковская область) с проезжей части погибли шесть человек, двое из которых — пятилетние дети.

Как сообщает телеканал АТН со ссылкой на областное управление полиции, автомобиль Volvo двигался со стороны Купянска в направлении Чугуева. По неустановленным пока причинам водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы в кювет и врезалась в деревья.