В Красноярске после распития алкогольного коктейля «Тайм-аут» погибли четверо

В Красноярске после распития спиртных напитков, включая алкогольный коктейль, погибли четыре человека, передает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по региону.

«5 января 2016 года около 23.00 (19.00 мск) в следственные органы поступило сообщение, что на улице Гастелло краевого центра в одной из комнат общежития обнаружены тела четырех человек», — заявил он.

По словам представителя ведомства, жертвами оказались 32-летний мужчина, его сестры 23 и 22 лет, а также 38-летняя женщина.

Он также рассказал, что погибшие в течение дня распивали спиртные напитки, в том числе употребляли алкогольный коктейль под названием «Тайм-аут».