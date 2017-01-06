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07:16 (мск), источник: Газета.Ру

В Красноярске после распития алкогольного коктейля «Тайм-аут» погибли четверо

В Красноярске после распития спиртных напитков, включая алкогольный коктейль, погибли четыре человека, передает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по региону.

Источник: РИА "Новости"
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В Иркутской области уточнили число погибших при отравлении «Боярышником»

В Красноярске после распития спиртных напитков, включая алкогольный коктейль, погибли четыре человека, передает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по региону.

«5 января 2016 года около 23.00 (19.00 мск) в следственные органы поступило сообщение, что на улице Гастелло краевого центра в одной из комнат общежития обнаружены тела четырех человек», — заявил он.

По словам представителя ведомства, жертвами оказались 32-летний мужчина, его сестры 23 и 22 лет, а также 38-летняя женщина.

Он также рассказал, что погибшие в течение дня распивали спиртные напитки, в том числе употребляли алкогольный коктейль под названием «Тайм-аут».

По факту гибели четырех человек СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России (Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть нескольких человек).

В настоящее время следователи устанавливают павильон, где жертвы приобрели спиртосодержащую жидкость.

В конце прошлого года в Иркутске из-за массового отравления настойкой «Боярышник» погибли 77 человек.

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