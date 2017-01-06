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07:13 (мск), источник: 365info.kz

Приехавший из Швеции мужчина убит под Шымкентом

По предварительным данным, мужчина был убит в пьяной драке.

Источник: 365info.kz

3 января в расположенном в пригороде Шымкента поселке Тогус случайная прохожая обнаружила тело мужчины. Труп лежал в яме возле уличного туалета неподалеку от больницы, сообщает tvk-uko.kz.

Прибывшие оперативники обнаружили на шее убитого след от удара острым предметом — возможно, мужчину ударили отверткой.

Начато расследование по статье «Убийство». Убитого звали Михаил. Ему было 44 года. Несколько лет назад мужчина уехал в Швецию, а вернулся на родину незадолго перед Новым годом.

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По возвращении Михаил снял помещение в одном из домов поселка. Со слов свидетелей, вечером 2 января Михаил вышел в магазин, но по дороге встретил компанию мужчин.

Последние предложили Михаилу совместно распить спиртное, тот согласился. Все вместе направились домой к одному из приятелей. Там-то и произошла ссора, в ходе которой несколько человек начали избивать Михаила.

Ходят слухи, что за границу Михаил уехал после совершения смертельного ДТП — якобы в Скандинавии мужчина скрывался от правосудия. Данная информация в настоящее время проверяется следственными органами. По предварительным данным, смертельный удар острым предметом Михаилу нанес ранее судимый житель дачного массива Кайнарбулак 1969 года рождения.

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