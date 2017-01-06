Приехавший из Швеции мужчина убит под Шымкентом

Прибывшие оперативники обнаружили на шее убитого след от удара острым предметом — возможно, мужчину ударили отверткой. Начато расследование по статье «Убийство». Убитого звали Михаил. Ему было 44 года. Несколько лет назад мужчина уехал в Швецию, а вернулся на родину незадолго перед Новым годом.

3 января в расположенном в пригороде Шымкента поселке Тогус случайная прохожая обнаружила тело мужчины. Труп лежал в яме возле уличного туалета неподалеку от больницы, сообщает tvk-uko. kz.

По возвращении Михаил снял помещение в одном из домов поселка. Со слов свидетелей, вечером 2 января Михаил вышел в магазин, но по дороге встретил компанию мужчин.