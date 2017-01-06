Приехавший из Швеции мужчина убит под Шымкентом
По предварительным данным, мужчина был убит в пьяной драке.
По предварительным данным, мужчина был убит в пьяной драке.
3 января в расположенном в пригороде Шымкента поселке Тогус случайная прохожая обнаружила тело мужчины. Труп лежал в яме возле уличного туалета неподалеку от больницы, сообщает
Прибывшие оперативники обнаружили на шее убитого след от удара острым предметом — возможно, мужчину ударили отверткой.
Начато расследование по статье «Убийство». Убитого звали Михаил. Ему было 44 года. Несколько лет назад мужчина уехал в Швецию, а вернулся на родину незадолго перед Новым годом.
По возвращении Михаил снял помещение в одном из домов поселка. Со слов свидетелей, вечером 2 января Михаил вышел в магазин, но по дороге встретил компанию мужчин.
Последние предложили Михаилу совместно распить спиртное, тот согласился. Все вместе направились домой к одному из приятелей.
Ходят слухи, что за границу Михаил уехал после совершения смертельного ДТП — якобы в Скандинавии мужчина скрывался от правосудия. Данная информация в настоящее время проверяется следственными органами. По предварительным данным, смертельный удар острым предметом Михаилу нанес ранее судимый житель дачного массива Кайнарбулак 1969 года рождения.