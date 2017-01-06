В Башкирии на трассе сгорел пассажирский автобус

Информация о возгорании частного экскурсионного автобуса марки «Тойота Коастер» поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 18.14.

На место происшествия выехали восемь огнеборцев и две единицы спецтехники. Спустя почти 40 минут пожар был ликвидирован. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.