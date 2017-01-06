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09:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на трассе сгорел пассажирский автобус

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане на трассе сгорел пассажирский автобус. ЧП произошло 5 января на 105 км автодороги Уфа-Магнитогорск.

Информация о возгорании частного экскурсионного автобуса марки «Тойота Коастер» поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 18.14.

На место происшествия выехали восемь огнеборцев и две единицы спецтехники. Спустя почти 40 минут пожар был ликвидирован. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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