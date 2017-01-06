В Браславском районе ночью горел магазин

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе в ночь на 6 января горел магазин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Витебского областного управления МЧС.

В 2.30 поступило сообщение о пожаре в магазине в д. Гирейши Видзовского сельсовета Браславского района. В здании, принадлежащем КУСП «Видзовский», арендованном под магазин, повреждено 150 кв.м кровли и потолочного перекрытия, а также находившиеся в магазине товары. Причина пожара устанавливается.

Зафиксировано еще два пожара в Витебской области, один из них стал причиной смерти человека. Так, в 2.51 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г.п. Езерище Городокского района по ул. Ленинской. В результате пожара погиб сын хозяйки 1967 года рождения. Причина пожара устанавливается.

Еще один пожар случился в жилом доме в Полоцке (повреждены кровля и потолочное перекрытие), жертв нет.