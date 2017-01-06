Фура врезалась в легковушку: есть погибшие
В Челябинской области на Бродокалмакском тракте.
В Челябинской области на Бродокалмакском тракте.
В Челябинской области на Бродокалмакском тракте, в районе железнодорожной станции 111 километра, произошло ДТП с участием большегруза и «Лады Прироры», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Отечественный автомобиль столкнулся с фурой «Вольво». Два человека из легковой машины погибли на месте — их тела деблокировали сотрудники Мобильного спасотряда и передали полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.