Фура врезалась в легковушку: есть погибшие

В Челябинской области на Бродокалмакском тракте, в районе железнодорожной станции 111 километра, произошло ДТП с участием большегруза и «Лады Прироры», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-центр областной Поисково-спасательной службы.

Отечественный автомобиль столкнулся с фурой «Вольво». Два человека из легковой машины погибли на месте — их тела деблокировали сотрудники Мобильного спасотряда и передали полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.