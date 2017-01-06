Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
Ловушки, прессинг. Как Моуриньо заставил «МЮ» побеждать
Малышко занял 11-е место в спринте на этапе КМ в Оберхофе
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
9Стрельба в стамбульском клубе
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
13События недели в фотографиях
09:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии под колесами «Лады Приоры» погиб 48-летний мужчина

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане под колесами «Лады Приоры» погиб 48-летний мужчина.

Наезд на пешехода произошел 5 января вечером на 18 км автодороги Белебей-Приютово.

В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции сообщили, что 46-летний местный житель за рулем отечественного автомобиля, предположительно, насмерть сбил пешехода, который без светоотражающих элементов переходил проезжую часть в неустановленном месте с задней части стоящего тягача марки Scania. 48-летний житель Бижбулякского района от полученных травм скончался на месте ДТП.

За прошедшие сутки на дорогах региона было зарегистрировано десять автоаварий. В них два человека погибли, десять получили травмы различной степени тяжести.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп усомнился во взломе серверов Демпартии США Россией
Сирийская оппозиция требует созыва СБ ООН
США ответили на возможное лишение доступа на базу Инджирлик
Сборная России по хоккею стала бронзовым призером молодежного ЧМ
Трамп пригрозил Toyota налогами за отказ построить завод в США
В Красноярске после алкогольного коктейля скончались 4 человека
Япония отзывает своего посла в Южной Корее
Спорт
Рекорд Капризова и феерия Гурьянова. Россия вырвала бронзу МЧМ Гол Дениса Гурьянова в овертайме помог молодёжной сборной России выиграть бронзовые медали МЧМ-2017
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Видео дня: робот-яйцо Panasonic Как работает робот-компаньон, напоминающий яйцо? Видео дня
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь