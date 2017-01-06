В Башкирии под колесами «Лады Приоры» погиб 48-летний мужчина
УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане под колесами «Лады Приоры» погиб 48-летний мужчина.
УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане под колесами «Лады Приоры» погиб 48-летний мужчина.
Наезд на пешехода произошел 5 января вечером на 18 км автодороги
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За прошедшие сутки на дорогах региона было зарегистрировано десять автоаварий. В них два человека погибли, десять получили травмы различной степени тяжести.