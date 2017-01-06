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09:24 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Женщина упала с движущегося эскалатора в торговом центре Краснодара

5 января около девяти часов вечера в краснодарском торговом центре, находящемся на улице Головатого, женщина 1958 года рождения упала с движущегося эскалатора.

Источник: ГТРК «Кубань»

В результате пенсионерка полетела с первого на нулевой этаж и получила множественные переломы и травмы.

Пострадавшую тут же госпитализировали. Она находится в больнице, в реанимационном отделении. Женщина до сих пор не пришла в себя.

По факту произошедшего ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины падения пенсионерки, сообщил ГТРК «Кубань» руководитель пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

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