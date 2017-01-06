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09:18 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске четыре человека отравились алкогольным коктейлем

Четыре человека в Красноярске отравились суррогатным алкоголем, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Сообщение о ЧП поступило в следственные органы около 23 часов 5 января. На улице Гастелло, 17 в краевом центре, в комнате общежития были обнаружены тела четырех человек. Были найдены 32-летний мужчина, его сестры 22 и 23 лет и 28-летняя женщина. По предварительным данным, все они в течение дня распивали алкоголь, в том числе коктейль «Тайм Аут», который приобретали в торговом павильоне.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 238 («Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть 4 человек»). Сейчас устанавливается павильон, где приобреталось спиртное и все обстоятельства произошедшего.

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