В центре Воронежа ночью из дома из-за пожара эвакуировали 10 человек

Ликвидировать пожар удалось в 3:36.

На месте происшествия работали восемь спасателей и две единицы техники. Из дома эвакуировали десять человек.

«В квартире огонь повредил вещи на площади в десять квадратных метров, — рассказали в МЧС. — Имеется один пострадавший».