В центре Воронежа ночью из дома из-за пожара эвакуировали 10 человек
В три часа утра пятницы, 6 января, на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании, произошедшем на улице Мира в Воронеже.
В три часа утра пятницы, 6 января, на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании, произошедшем на улице Мира в Воронеже.
Ликвидировать пожар удалось в 3:36.
На месте происшествия работали восемь спасателей и две единицы техники. Из дома эвакуировали десять человек.
«В квартире огонь повредил вещи на площади в десять квадратных метров, — рассказали в МЧС. — Имеется один пострадавший».
Теперь МЧС выясняет причину,