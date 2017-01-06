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09:13 (мск), источник: Новости Воронежа

В центре Воронежа ночью из дома из-за пожара эвакуировали 10 человек

В три часа утра пятницы, 6 января, на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании, произошедшем на улице Мира в Воронеже.

Источник: Новости Воронежа

Ликвидировать пожар удалось в 3:36.

На месте происшествия работали восемь спасателей и две единицы техники. Из дома эвакуировали десять человек.

«В квартире огонь повредил вещи на площади в десять квадратных метров, — рассказали в МЧС. — Имеется один пострадавший».

Теперь МЧС выясняет причину, из-за которой случился пожар.

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