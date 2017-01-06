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10:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Следком разберется в загадочной смерти пожарного в Приморье

Уже назначено судебно-медицинское исследование, ведется доследственная проверка.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 января, PrimaMedia.

СУ СК РФ по Приморскому краю организовало проверку по факту гибели командира отделения пожарной части во время тушения пожара в доме на улице Пионерская в селе Чугуевка. Для установления причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщила РИА PrimaMedia старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская.

Напомним, что 3 января командир отделения пожарной части Александр Кочетов в селе Чугуевка Приморского края погиб при невыясненных обстоятельствах при тушении дома. По данным следствия он упал в обморок и умер на придомовом участке во время тушения возгорания в доме. На теле погибшего термических ожогов не обнаружено.

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