Следком разберется в загадочной смерти пожарного в Приморье

Владивосток, 6 января, PrimaMedia.

СУ СК РФ по Приморскому краю организовало проверку по факту гибели командира отделения пожарной части во время тушения пожара в доме на улице Пионерская в селе Чугуевка. Для установления причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщила РИА PrimaMedia старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская.

Напомним, что 3 января командир отделения пожарной части Александр Кочетов в селе Чугуевка Приморского края погиб при невыясненных обстоятельствах при тушении дома. По данным следствия он упал в обморок и умер на придомовом участке во время тушения возгорания в доме. На теле погибшего термических ожогов не обнаружено.