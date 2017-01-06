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10:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске девочка упала в 5-метровый бетонный колодец

В Новосибирске девочка упала в 5-метровый бетонный колодец, об этом «Вестям» рассказала мать пострадавшей девочки Надежда.

Источник: Вести - Новосибирск

Инцидент произошел в Кировском районе на улице Фёдора Горячева в микрорайоне Белые Росы. Мама и дочь шли возле въезда на территорию магазина «Холди Дискаунтер», в их сторону начала поворачивать машина. Мать и дочь отошли в сторону, внезапно девочка упала в открытый канализационный люк. Как выяснилось позже, девочка пролетела около 5 метров. Малышку госпитализировали в реанимацию, сейчас она находится в больнице с сотрясением мозга и трещиной в черепе.

После инцидента колодец засыпали снегом.

Родители намереваются привлечь к ответственности тех, кто оставил открытым люк. Они уже обратились в полицию и ожидают визита инспектора по делам несовершеннолетних.

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