В Новосибирске девочка упала в 5-метровый бетонный колодец

Инцидент произошел в Кировском районе на улице Фёдора Горячева в микрорайоне Белые Росы. Мама и дочь шли возле въезда на территорию магазина «Холди Дискаунтер», в их сторону начала поворачивать машина. Мать и дочь отошли в сторону, внезапно девочка упала в открытый канализационный люк. Как выяснилось позже, девочка пролетела около 5 метров. Малышку госпитализировали в реанимацию, сейчас она находится в больнице с сотрясением мозга и трещиной в черепе.

После инцидента колодец засыпали снегом.

Родители намереваются привлечь к ответственности тех, кто оставил открытым люк. Они уже обратились в полицию и ожидают визита инспектора по делам несовершеннолетних.