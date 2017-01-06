Городской автобус в Минске загорелся на ходу
Автобус № 17 ДС Сухарево-5 — ДС Кунцевщина загорелся во время движения, рассказал корреспонденту sb.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.
Автобус № 17 ДС Сухарево-5 — ДС Кунцевщина загорелся во время движения, рассказал корреспонденту sb.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.
Пожар начался в 5.56 утра на улице Лобанка. В салоне автобуса в этот момент находились 15 человек. Водитель среагировал быстро и вызвал спасателей. Пассажиры успели вовремя выйти из автобуса — никто не пострадал.
Пожарные оперативно прибыли на место ЧП и к 6.15 потушили огонь.
— Автобус сильно поврежден, — отметил Александр Попко. — По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
В «Минсктрансе» заверили, что происшествие не привело к задержкам в движении транспорта в этом районе.