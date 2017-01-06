Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Клинтон приняла решение по поводу инаугурации Трампа
Как отмечали Новый год в СССР
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Рекорд Капризова и феерия Гурьянова. Россия вырвала бронзу МЧМ
НХЛ оштрафовала россиянина на 2000 долларов за симуляцию
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
9Стрельба в стамбульском клубе
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
13События недели в фотографиях
09:35 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Городской автобус в Минске загорелся на ходу

Автобус № 17 ДС Сухарево-5 — ДС Кунцевщина загорелся во время движения, рассказал корреспонденту sb.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Пожар начался в 5.56 утра на улице Лобанка. В салоне автобуса в этот момент находились 15 человек. Водитель среагировал быстро и вызвал спасателей. Пассажиры успели вовремя выйти из автобуса — никто не пострадал.

Пожарные оперативно прибыли на место ЧП и к 6.15 потушили огонь.

— Автобус сильно поврежден, — отметил Александр Попко. — По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

В «Минсктрансе» заверили, что происшествие не привело к задержкам в движении транспорта в этом районе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ни себе ни людям
Трамп усомнился во взломе серверов Демпартии США Россией
Сирийская оппозиция требует созыва СБ ООН
США ответили на возможное лишение доступа на базу Инджирлик
Сборная России по хоккею стала бронзовым призером молодежного ЧМ
Трамп пригрозил Toyota налогами за отказ построить завод в США
В Красноярске после алкогольного коктейля скончались 4 человека
Япония отзывает своего посла в Южной Корее
Спорт
Рекорд Капризова и феерия Гурьянова. Россия вырвала бронзу МЧМ Гол Дениса Гурьянова в овертайме помог молодёжной сборной России выиграть бронзовые медали МЧМ-2017
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Видео дня: робот-яйцо Panasonic Как работает робот-компаньон, напоминающий яйцо? Видео дня
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь