В тройном ДТП под Волгоградом погибли четыре человека
В Волгоградской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства столкновения трех автомашин, в котором погибли четыре человека и еще три получили травмы различной степени тяжести.
В Волгоградской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства столкновения трех автомашин, в котором погибли четыре человека и еще три получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщает
— В результате тройного ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и трое пассажиров автомашины ВАЗ-2105. В больницу с травмами доставлены пассажирка «пятерки», а также девушка — водитель и пассажирка автомашины Volkswagen Golf, — уточнили в
На месте аварии работает