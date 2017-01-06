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11:13 (мск), источник: "Российская газета"

В тройном ДТП под Волгоградом погибли четыре человека

В Волгоградской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства столкновения трех автомашин, в котором погибли четыре человека и еще три получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, авария произошла поздно вечером пятого января в Новоаннинском районе. Водитель автомашины ВАЗ-2105 выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик, после чего произошло касательное столкновение с автомашиной Volkswagen Golf.

— В результате тройного ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и трое пассажиров автомашины ВАЗ-2105. В больницу с травмами доставлены пассажирка «пятерки», а также девушка — водитель и пассажирка автомашины Volkswagen Golf, — уточнили в пресс-службе полицейского ведомства.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Новоаннинскому району и наряды отдельного батальона ДПС. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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