В тройном ДТП под Волгоградом погибли четыре человека

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, авария произошла поздно вечером пятого января в Новоаннинском районе. Водитель автомашины ВАЗ-2105 выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик, после чего произошло касательное столкновение с автомашиной Volkswagen Golf.

— В результате тройного ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и трое пассажиров автомашины ВАЗ-2105. В больницу с травмами доставлены пассажирка «пятерки», а также девушка — водитель и пассажирка автомашины Volkswagen Golf, — уточнили в пресс-службе полицейского ведомства.