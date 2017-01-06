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09:53 (мск), источник: Sputnik.md

Волки растерзали более 40 овец во Флорештском районе

Волки прикончили более 40 овец во Флорештском районе, проникнув в незапертую на ночь овчарню.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Волки задрали семь овец, находившихся в овчарне и еще 40 овец были задушены. Инцидент произошел близ села Кошерница Флорештского района.

«Пастух, мужчина 60 лет, ничего не слышал в течение всей ночи, когда волки совершили нападение на овчарню. Случай расследуют представители ряда ведомств района», — сообщили в местном инспекторате полиции.

Представители местных властей советуют пастухам тщательнее следить за своим домашним скотом и закрывать овчарни на ночь, так как незащищенные овцы и другие животные могут стать легкой добычей волков.

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