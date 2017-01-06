6 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. В Минской области зарегистрировано 7 случаев обморожения. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Случаи обморожения людей за прошедшие сутки зарегистрированы в Борисовском, Копыльском, Логойском, Солигорском (2 случая), Стародорожском и Червенском районах.