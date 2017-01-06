Житель Ростовской области угнал КамАЗ и попал на нем в два ДТП

Об угоне сообщил владелец угнанного транспортного средства. По его словам, мужчина попросил подозреваемого помочь ему разгрузить автомобиль от щебня. Когда работа была окончена, владелец большегруза зашел к себе дом, а в это время подозреваемый гражданин похитил автомобиль.

«Оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого. Молодого человека доставили в дежурную часть, где полицейские выяснили, что ранее он был судим за незаконное хранение наркотических веществ. Также полицейские установили, что на угнанном автомобиле мужчина попал в два дорожно-транспортных происшествия», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 РФ (Угон).