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12:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермская полиция задержала подозреваемых в нападении на банкоматы

Пермские полицейские задержали двух мужчин, которые подозреваются в серии налётов на банкоматы.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники управления уголовного розыска краевого ГУ МВД России уже установили их причастность к двум преступлениям. В частности, 45-летний и 42-летний пермяки подозреваются в подрыве терминала в посёлке Ферма в апреле прошлого года. Однако поживиться деньгами злоумышленникам тогда не удалось: они ушли ни с чем.

Сейчас подозреваемых арестовали. Полиция проверяет их причастность к подобным преступлениям в нашем крае.

Напомним, в 2016 году в Перми произошёл всплеск нападений на банкоматы и ограблений банковских офисов.

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