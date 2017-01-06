Пермская полиция задержала подозреваемых в нападении на банкоматы

Сотрудники управления уголовного розыска краевого ГУ МВД России уже установили их причастность к двум преступлениям. В частности, 45-летний и 42-летний пермяки подозреваются в подрыве терминала в посёлке Ферма в апреле прошлого года. Однако поживиться деньгами злоумышленникам тогда не удалось: они ушли ни с чем.

Сейчас подозреваемых арестовали. Полиция проверяет их причастность к подобным преступлениям в нашем крае.

Напомним, в 2016 году в Перми произошёл всплеск нападений на банкоматы и ограблений банковских офисов.