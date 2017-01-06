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11:56 (мск), источник: Prokazan.ru

Смертельное ДТП под Казанью: водитель «Логана» вылетел на «встречку» и врезался в грузовик

5 января в Верхнеуслонском районе республики на трассе Казань-Ульяновск произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в ГИБДД Татарстана, примерно в 12.40 58-летний водитель «Логана», по предварительным данным, на скорости вылетел на полосу встречного движения и врезался в ГАЗ-3705.

 — В результате ДТП водитель автомобиля «Рено Логан» от полученных травм скончался на месте аварии, — рассказали в Госавтоинспекции.

Эта авария стала в этом году пятой смертельной. Всего же за 5 прошедших дней января в 52 ДТП пострадали 78 человек.

Тем временем Госавтоинспекция просит водителей по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов из-за плохих дорожных условий. На трассах туман и метель.

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