Смертельное ДТП под Казанью: водитель «Логана» вылетел на «встречку» и врезался в грузовик
5 января в Верхнеуслонском районе республики на трассе
5 января в Верхнеуслонском районе республики на трассе
Как сообщили в ГИБДД Татарстана, примерно в 12.40 58-летний водитель «Логана», по предварительным данным, на скорости вылетел на полосу встречного движения и врезался в ГАЗ-3705.
— В результате ДТП водитель автомобиля «Рено Логан» от полученных травм скончался на месте аварии, — рассказали в Госавтоинспекции.
Эта авария стала в этом году пятой смертельной. Всего же за 5 прошедших дней января в 52 ДТП пострадали 78 человек.
Тем временем Госавтоинспекция просит водителей по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов