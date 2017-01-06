Двое мужчин задержаны по подозрению в хищении крупной партии рыбы с продовольственной базы в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 6 января.
Нижний Новгород. 6 января.
По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, в результате проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что рыбная продукция была вывезена без сопроводительных документов сотрудниками одной из организаций, арендующих помещение на территории продовольственной базы.
Полицейские задержали подозреваемых в совершении имущественного преступления — ранее не судимых жителей областного центра, которые признались в содеянном.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Изъятая продукция возвращена законному владельцу.