Двое мужчин задержаны по подозрению в хищении крупной партии рыбы с продовольственной базы в Нижнем Новгороде

По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, в результате проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что рыбная продукция была вывезена без сопроводительных документов сотрудниками одной из организаций, арендующих помещение на территории продовольственной базы.

Полицейские задержали подозреваемых в совершении имущественного преступления — ранее не судимых жителей областного центра, которые признались в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Изъятая продукция возвращена законному владельцу.