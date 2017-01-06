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10:50 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Украине зафиксирована вспышка птичьего гриппа

В двух областях Украины зафиксировали птичий грипп.

Источник: Telegraf.com.ua

В Черновицкой и Одесской областях зафиксированы случаи заражения птицы птичьим гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, в поселке Чорторыя Черновицкой области зафиксировали смерть кур в одном из домашних хозяйств.

В лаборатории подтвердили, что птицы умерли от птичьего гриппа. А в Одесской области зафиксировали смерть почти 1,1 тысячи птиц в СПК «Дружба». У птиц тоже диагностировали птичий грипп.

Напомним, в течение недели от заболеваний гриппом и ОРВИ в Украине умерли 6 человек. В частности, три человека погибли во Львовской области, еще по одному человеку умерло от гриппа в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.

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