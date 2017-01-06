На КПВВ в зоне АТО в очередях стоят более 800 авто

Об этом в пятницу, 6 января, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ “Майорское” — 70/150; “Марьинка” — 250/130; “Новотроицкое” — 20/80; “Гнутово” — 80/50», — говорится в сообщении.