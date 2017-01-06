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10:52 (мск), источник: Nbnews.com.ua

На КПВВ в зоне АТО в очередях стоят более 800 авто

На контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ), расположенных на линии разграничения в районе проведения антитеррористической операции (АТО), сегодня утром на въезд и выезд ожидали 830 автомобилей.

Об этом в пятницу, 6 января, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ “Майорское” — 70/150; “Марьинка” — 250/130; “Новотроицкое” — 20/80; “Гнутово” — 80/50», — говорится в сообщении.

В течение минувших суток через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения вего пересекли 20,3 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств: «Майорское» — 4 950 человек и 785 транспортных средств; «Марьинка» — 5 435 человек и 970 транспортных средств; «Новотроицкое» — 2 555 человек и 915 транспортных средств; «Гнутово» — 2 570 человек и 635 транспортных средств; «Станица Луганская» — 3 840 человек.

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