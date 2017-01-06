Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
10 обидных заблуждений о психологах
"Призываем не допустить этой авантюры": МИД РФ обратился к Киеву
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
Первая «первая леди». За что советский народ не любил Горбачеву5 января 1932 года родилась Раиса Горбачева, супруга последнего лидера СССР.
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Рекорд Капризова и феерия Гурьянова. Россия вырвала бронзу МЧМ
Вскрытие допинг-пробы Б Поветкина перенесено
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
СМИ: Адель тайно вышла замуж
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
10«Мин нет»
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
13События недели в фотографиях
11:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Лаишевском районе столкнулись пассажирский автобус и «Газель»

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В Лаишевском районе столкнулись пассажирский автобус, который ехал из Казани в Рыбную Слободу, и «ГАЗель», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел 5 января в четвертом часу вечера на 23-м км трассы Казань — Оренбург неподалеку от села Большие Кабаны.

В салоне автобуса «ПАЗ» находились 25 пассажиров, в том числе трое детей. Никто из них в аварии не пострадал. От размещения в пункте обогрева люди отказались. Всех пассажиров в 17.25 пересадили в резервный автобус и отправили дальше по маршруту.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Туман задержится на территории Татарстана на весь день
Трамп усомнился во взломе серверов Демпартии США Россией
Авианосец «Адмирал Кузнецов» покидает зону сирийского конфликта
США ответили на возможное лишение доступа на базу Инджирлик
Сборная США по хоккею стала победителем МЧМ
Трамп пригрозил Toyota налогами за отказ построить завод в США
Индийский актер Ом Пури скончался от сердечного приступа
Япония отзывает своего посла в Южной Корее
Спорт
Рекорд Капризова и феерия Гурьянова. Россия вырвала бронзу МЧМ Гол Дениса Гурьянова в овертайме помог молодёжной сборной России выиграть бронзовые медали МЧМ-2017
Авто
Лучшее за 2016: 28 панфиловцев 75 лет спустя Почему на братской могиле не 28 фамилий? Зачем одну стерли с памятника? Как горстка бойцов без тяжелого вооружения сдержала полсотни танков? Насчет самого легендарного подвига Великой Отечественной и спустя 75 лет возникают вопросы. А есть ли ответы?
Hi-Tech
Видео дня: робот-яйцо Panasonic Как работает робот-компаньон, напоминающий яйцо? Видео дня
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь