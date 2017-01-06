В Лаишевском районе столкнулись пассажирский автобус и «Газель»
(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В Лаишевском районе столкнулись пассажирский автобус, который ехал из Казани в Рыбную Слободу, и «ГАЗель», сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В Лаишевском районе столкнулись пассажирский автобус, который ехал из Казани в Рыбную Слободу, и «ГАЗель», сообщили ИА «Татар-информ» в
Инцидент произошел 5 января в четвертом часу вечера на 23-м км трассы Казань — Оренбург неподалеку от села Большие Кабаны.
В салоне автобуса «ПАЗ» находились 25 пассажиров, в том числе трое детей. Никто из них в аварии не пострадал. От размещения в пункте обогрева люди отказались. Всех пассажиров в 17.25 пересадили в резервный автобус и отправили дальше по маршруту.