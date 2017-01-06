Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На продажу выставили дом в виде новогодней елки
Как построить доверительные отношения с врачом
"Призываем не допустить этой авантюры": МИД РФ обратился к Киеву
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
СМИ: Адель тайно вышла замуж
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
"Ехидная шутка": Россия ответила на санкции Обамы - СМИ
"ДНР и ЛНР остался месяц": Рада о взятие Донбасса
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
СМИ: Адель тайно вышла замуж
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
10«Мин нет»
14События недели в фотографиях
12:08 (мск), источник: АиФ Челябинск

Пенсионер скончался после наезда «ГАЗели» под Миассом

Пенсионер получил смертельные травмы при наезде «ГАЗели» в полсёлке Новотагилка, сообщают в ОГИБДД Миасса.

ЧП зафиксировали вечером 4 января в районе дома № 2 по улице Степной. Как удалось установить полицейским, 79-летний мужчина в темноте шёл по обочине в попутном с транспортом направлении, а на его одежде не было световозвращающих элементов, поэтому водитель машины не смог вовремя его заметить.

Напомним, несколькими днями ранее смертельная авария с пешеходом произошла недалеко от Челябинска: женщина за рулём иномарки сбила вышедшего на дорогу 37-летнего мужчину, полученные при этом южноуральцем повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Календарь праздничных дней в 2017 году
Трамп усомнился во взломе серверов Демпартии США Россией
Авианосец «Адмирал Кузнецов» покидает зону сирийского конфликта
США ответили на возможное лишение доступа на базу Инджирлик
Сборная США по хоккею стала победителем МЧМ
Трамп пригрозил Toyota налогами за отказ построить завод в США
Индийский актер Ом Пури скончался от сердечного приступа
Япония отзывает своего посла в Южной Корее
Спорт
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ Все свои молодежные чемпионаты мира Брагин завершал в финалах. Увы, но в этом году россияне до решающего матча не добрались, уступив сборной США
Авто
Лучшее за 2016: 28 панфиловцев 75 лет спустя Почему на братской могиле не 28 фамилий? Зачем одну стерли с памятника? Как горстка бойцов без тяжелого вооружения сдержала полсотни танков? Насчет самого легендарного подвига Великой Отечественной и спустя 75 лет возникают вопросы. А есть ли ответы?
Hi-Tech
Видео дня: робот-яйцо Panasonic Как работает робот-компаньон, напоминающий яйцо? Видео дня
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь