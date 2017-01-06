Пенсионер скончался после наезда «ГАЗели» под Миассом

ЧП зафиксировали вечером 4 января в районе дома № 2 по улице Степной. Как удалось установить полицейским, 79-летний мужчина в темноте шёл по обочине в попутном с транспортом направлении, а на его одежде не было световозвращающих элементов, поэтому водитель машины не смог вовремя его заметить.

Напомним, несколькими днями ранее смертельная авария с пешеходом произошла недалеко от Челябинска: женщина за рулём иномарки сбила вышедшего на дорогу 37-летнего мужчину, полученные при этом южноуральцем повреждения оказались несовместимы с жизнью.