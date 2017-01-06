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12:29 (мск), источник: Prokazan.ru

25-летнего жителя Татарстана избили из-за сходства с украинцем: сейчас он находится в коме

Пострадавший молодой человек перенес операцию по трепанации черепа.

Источник: Prokazan.ru

25-летнего татарстанца Ильдара Кантемирова жестоко избили в новогоднюю ночь в Альметьевске из-за того, что он, по мнению нападавших, был похож на украинца. Об этом стало известно из петиции, которая была создана Региной Арслановой на сайте change.org.

 — В новогоднюю ночь произошло жестокое групповое избиение 25-летнего молодого человека. Поводом послужило то, что по мнению нападающих потерпевший был похож на украинца. А они ненавидят украинцев. При этом пострадавший — житель г. Альметьевск, татарин по национальности.

Автор петиции пишет, что пострадавший молодой человек перенес операцию по трепанации черепа. Сейчас он находится в состоянии комы в реанимационном отделении со сложнейшей черепно-мозговой травмой, отеком мозга, переломом нижней челюсти, переломом скулы и ушибом легкого. Ильдару Кантемирову еще предстоят сложнейшие операции на головном мозге.

По словам Регины Арслановой, участники группового избиения были найдены по «горячим следам», однако троих выпустили, и они проходят в качестве свидетелей.

 — Избиение проходило в два этапа. В первом участвовала родная сестренка потерпевшего. Она своим телом закрывала голову и тело от ног и кулаков этих преступников. Зверские удары наносились без разбора и парню, и девушке, — пишет автор петиции. — Травмы были получены как в первой драке, так и во второй драке. Возникает вопрос: Как люди, пинающие человека впятером по голове (это первая драка) могут быть свидетелями?! Первая драка проходила на территории ТЦ «ШИФА». Мы не удивимся, если съемки видеокамер вдруг не будут обнаружены… Во второй драке было еще более жесточайшее избиение с нанесением решающих ударов. Только профессионализм и оперативность врачей скорой помощи и особенно отделения реанимации не привели в эту роковую ночь к непоправимому. Помогите найти справедливость и не допустить правового беспредела!

На данный момент петицию поддержали около 4 тысяч человек. Она направлена в прокуратуру республики.

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