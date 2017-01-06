Жительница Воронежской области украла деньги с карты пенсионера

Пенсионер из бутурлиновского села Елизаветино доверил знакомой пин-код, чтобы женщина купила ему продукты, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области в пятницу, 6 января.

Стражи порядка получили видеозаписи, на которых женщина обналичила средства с карты. Правоохранители узнали местную жительницу — ранее ее привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Полицейские задержали женщину. Она призналась, что часто выпивала с пенсионером. Во время очередного застолья знакомая украла карту и сняла с нее около 9 тыс. рублей. Женщина потратила деньги на алкоголь, а карту выкинула.

Возбуждено уголовное дело за кражу (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы.