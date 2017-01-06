Полиция просит помочь идентифицировать двух мужчин, погибших при пожаре

По имеющейся информации, мужчины погибли в результате пожара.

Особые приметы погибших:

Первому из них было примерно 25−30 лет, рост 175 сантиметров, среднее телосложение, овальное лицо, слеп на левый глаз. Мужчина был одет в синие джинсы, пояс с надписью PUMA, белые кроссовки.

Второму погибшему 27−30 лет, рост 165 сантиметров, среднее телосложение. На нем были серые носки, серые кеды с надписью Restime. Неподалеку от трупа был найден металлический кулон в форме сердца.