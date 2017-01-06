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12:04 (мск), источник: "Российская газета"

Названа новая версия гибели четырех красноярцев после застолья

В следственном комитете по Красноярскому краю назвали новую версию гибели четырех местных жителей после застолья.

Как пояснили в ведомстве, изъятый с места ЧП алкоголь не содержит метанола и других опасных для жизни веществ — это подтвердила экспертиза.

— В связи с чем отрабатывается также версия о смертельном отравлении потерпевших наркотическими веществами, — пояснили в СУ СК региона.

Напомним, в комнате общежития на улице Гастелло вечером 5 января были обнаружены тела 32-летнего мужчины, его сестер 22 и 23 лет, а также женщины 38 лет.

Известно, что все погибшие накануне распивали спиртное (в том числе, коктейль «Там-аут»), которое было приобретено в одном из городских павильонов. В каком именно — устанавливается.

По предварительным данным, в застолье участвовали шесть человек. Двое выживших рассказали, что пили водку, в отличие от хозяина комнаты общежития, где все собрались, и трех других женщин.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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